МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Посетители американского портала Breitbart резко отреагировали на новости о переговорах президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, что американский лидер в ходе разговора предупредил китайского коллегу о последствиях, которые могут возникнуть, если выяснится, что Пекин поддерживает спецоперацию России на Украине.

Многие читатели выразили мнение, что подобные угрозы нисколько не пугают Китай, да и в способность Вашингтона на кого-либо повлиять в мире верят все меньше.

Пользователь joenov отметил, что "реальность такова, что большая часть всего, что мы сегодня покупаем "здесь", производится "там". Страшно подумать".

"Последствия? Вы имеете в виду пустые угрозы вроде тех, что так хорошо подействовали на Путина?" — задался вопросом TWP.

"Он попытается рассмешить их до смерти?" — сыронизировал BigDog.

"Это говорит человек, позволивший России взять на себя инициативу в переговорах с Ираном", — написал SF2OAK.

"Вместо того, чтобы мы изолировали кого-то от мира, весь мир скоро начнет самоизолироваться от Байдена", — считает ROL.

"Китаю наплевать на то, что говорит администрация Байдена. Прямо перед началом спецоперации они заключили контракты на поставки нефти, газа и продовольствия с Россией. Кроме того, они активно стремятся заменить доллар в международных платежах. Когда это произойдет, США окончательно облажаются", — подчеркнул Uncle Nobby.

"Если бы мы были энергетически независимы и наша южная граница была в безопасности, то у нас были бы рычаги воздействия. А так мы слабы, и они это знают", — подытожили читатели.