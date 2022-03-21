МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В администрации США сообщили, что президент Джо Байден, проведя встречу с лидерами Евросоюза и НАТО в Брюсселе, направится в Польшу, где 25 марта проведет переговоры с президентом страны Анджеем Дудой.

"На этой неделе президент Джозеф Р. Байден-младший отправится в Польшу после встреч в Брюсселе (Бельгия) с союзниками по НАТО, лидерами "Большой семерки" и Евросоюза, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и возложить на Россию тяжелый и беспрецедентный ущерб за вторжение", — сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президент США обсудит с польским коллегой, как "Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека", вызванные украинским кризисом.