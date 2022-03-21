МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Решение отказаться от газа, нефти и угля из РФ нанесло Польше серьёзный ущерб, который только усугубится. Что же касается разработки программы "дерусификации польской и европейской экономики", то она бессмысленна и дорого обойдется. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Польша объявила программу "дерусификации экономики"

Он написал в своем Telegram-канале, что на данный момент "интересы граждан Польши принесены в жертву русофобии этих бездарных политиков и их кукловодов из-за океана с явными признаками старческого маразма". Медведев считает, что решение отказаться от закупок российского газа, нефти и угля, а также противодействие "Северному потоку-2" уже нанесли экономике этой страны серьёзный ущерб. Причем он только усугубится. "То же касается и многих других шагов, в основе которых не экономика, а политиканство под видом "дерусификации", отметил Медведев.

По его мнению, ненависть к России будет поддерживаться.

"Что от этого выиграют граждане? Абсолютно ничего. Зато рано или поздно поймут, что ненависть к России общество отнюдь не скрепляет, благополучию и спокойствию не способствует", — добавил он.

Медведев также выразил свое мнение о планах властей Польше разработать программу "дерусификации экономики". О ней премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил после встречи в Киеве.

"Пообщались с Зеленским, сулили дружбу и помощь. Врали, конечно. Вернувшись, Моравецкий торжественно объявил о разработке программы "дерусификации польской и европейской экономики". Отважно уточнив, что "это, возможно, и будет дорого стоить". Абсолютно и полностью прав: дорого и бессмысленно. Но Польша с затратами может уже не считаться", — написал Медведев.

Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ назвал польскую пропаганду "самым злобным, вульгарным и визгливым критиком России".

"Польская пропаганда — самый злобный, вульгарный и визгливый критик России. Сообщество политических имбецилов", — написал он.