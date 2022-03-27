МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Саудовская Аравия хочет поквитаться с американским лидером Джо Байденом за его недружественное отношение к стране и делает выбор в пользу президента России Владимира Путина, передает РИА Новости со ссылкой на американский журнал Foreign Policy. Саудовская Аравия внедряет юань в расчёты за нефть

По словам автора публикации Анчалы Вохры, Саудовская Аравия не спешит идти навстречу просьбам США и Великобритании увеличить добычу нефти, апеллируя к обязательствам в рамках ОПЕК+.

В статье отмечается, что фактический правитель королевства наследный принц Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд видит возможность поквитаться с Байденом за его, как он считает, "необоснованные оскорбления и недружественное отношение".

В статье, в частности, указывается, что Байден в ходе предвыборной кампании назвал Саудовскую Аравию "изгоем", а, уже став президентом, он обнародовал доклад, в котором говорится о причастности наследного принца к убийству журналиста Джамаля Хашогги. В то же время недовольство Мухаммеда ибн Сальмана вызывает тот факт, что администрация американского президента игнорирует обеспокоенность саудитов возможным восстановлением иранской ядерной сделки, и в то же время Белый дом отказывается принимать меры против хуситов.

"Саудовский наследный принц сделал ставку на Путина. Он не только верит, но и также надеется, что республиканцы победят на промежуточных выборах, и Байден превратится в "хромую утку". К 2025 году, как наверняка полагает Мухаммед ибн Сальман, Байден и демократы потеряют власть, а Путин останется президентом России", — заявила в интервью Foreign Policy профессор Джорджтаунского университета Трита Парси.