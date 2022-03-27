МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в ближайшее время выступит с инициативой ввести в стране минимальный подоходный налог в размере 20% для домохозяйств, чья стоимость превышает 100 миллионов долларов. Нововведение охарактеризовали как "минимальный налог на миллиардеров". Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы. Байден предрек обвал российской экономики

Ожидается, что американский лидер представит свое предложение в понедельник, 28 марта.

Как пояснили журналисты, более половины поступлений придется на домохозяйства стоимостью более 1 миллиард долларов. Планируется, что новый налог сможет в течение 10 лет принести порядка 360 миллиардов долларов.

"Благодаря этому минимальному налогу богатейшие американцы не будут платить по налоговой ставке ниже, чем учителя и пожарные", — отмечается в документе.

По информации телеканала, соответствующее предложение станет частью бюджета на 2023 год и будет официально обнародовано в ближайшее время. В 2021 финансовом году дефицит федерального бюджета США составил почти 2,8 триллионов долларов.