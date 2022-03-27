МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Нынешняя администрация виновата в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин, а глава страны Джо Байден и вовсе убил "американскую мечту". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова бывшего президента США Дональда Трампа, произнесенные на митинге сторонников в городе Коммерс штата Джорджия.

"Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту", — сказал Трамп. В Японии заявили, что действия Байдена на Украине показывают его слабость

Он также выразил уверенность, что ситуация вокруг Украины бы не развивалась нынешним образом, если бы США возглавлял он, а не Байден, которого он назвал "сонный сукин сын". "Демократы отвратительны в экономике, ужасны в вопросе инфляции, плохи в контексте Украины, этого никогда не должно было случиться", — сказал Трамп.

Он связал происходящее вокруг Украины с неудачами США при выводе войск из Афганистана. "Без этого вы бы не увидели Украину. Я думаю, (президент России Владимир) Путин смотрел и говорил: господи, эти люди некомпетентны", — сказал Трамп.

По словам Трампа, проблемы у США есть и в отношениях с НАТО. "Эти люди не верят нашему представительству", — сказал он.

Трамп припомнил Байдену рекордную инфляцию и цены на бензин.

Лидер КНР Си Цзиньпин, по его словам, сделает выводы, увидев происходящее и "слабое руководство" США. "Тайвань следующий… Очень высока вероятность, что он вторгнется в Тайвань", — подытожил Трамп.