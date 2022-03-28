МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. В США прекрасно осознают, что высказывания президента Джо Байдена против российского коллеги Владимира Путина могут расцениваться как призывы к смене власти в другой ядерной державе, и поэтому отрицают такой подтекст в словах политика. И все же заявление Байдена дает понять, что американские власти действительно надеются, что Россия рухнет, как СССР. Об этом пишут колумнисты издания The Global Times Ян Шэн и Ван Хэни. Внимание на публикацию обращает Telegram-канал "Китайская угроза". Трамп заявил, что Байден "убил американскую мечту"

По мнению авторов статьи, администрацию Байдена следует обвинить в желании превратить Украину в болото, "чтобы Россия продолжала истекать кровью", а также в желании заставить россиян сдаться и выбрать проамериканский режим.

"Байден просто рассказал о том, что правда у него на уме. Все санкции, стигматизация и демонизация Путина и России служат одной ключевой цели — заставить ее снова рухнуть", — заявил директор института международных отношений Китайского народного университета в Пекине.

По мнению аналитиков, американские политики не понимают, что их враждебные шаги в отношении России и Китая угрожают всему миру, а сегодняшняя ситуация в мире значительно отличается от того, что было во время холодной войны.