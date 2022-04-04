МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм рассказала "Известиям" о ситуации, с которой столкнулась Германия из-за энергетического кризиса. Небензя указал на развивающийся кризис из-за попыток изоляции России

По ее утверждению, в ФРГ уже начался продовольственный кризис. В связи с подорожанием газа подскочила цена на удобрения и возник их дефицит.

Еще одним фактором, по ее словам, стало ожидаемое прекращение поставок сельскохозяйственной продукции из России и Украины.

"Для промышленно развитых стран это означает рост цен на продукты питания, для развивающихся стран это может привести к голоду", — отметила Гримм.