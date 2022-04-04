МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал "главным тормозом" новых антироссийских санкций Германию. С таким заявлением он выступил пресс-конференции в понедельник, 4 апреля.

"В Европе ситуация очень простая. Все видно на саммитах. Германия — главный тормоз очень решительных санкций", — заявил Моравецкий.

При этом польский политик опроверг мнение о том, что санкции против России не поддерживает премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Орбан не тормозил санкций. Главные тормозящие — это крупные страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а возможно, чего-то другого. Главные тормозящие — крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы", — отметил премьер-министр.

Ранее политик предложил прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. "Должны быть наложены решительные санкции на российское общество. Запрет выдачи россиянам виз, кроме гуманитарных", — заявил он.