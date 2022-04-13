В Японии растут цены на палладиевый сплав для стоматологии
Телеканал NHK: в Японии из-за санкций растут цены на палладиевый сплав для стоматологии
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения Японии готовится принять меры в связи с резким ростом цен на сплавы из палладия, которые используются для коронок и пломб в стоматологии, сообщил телеканал NHK.
В связи с ростом цен на палладиевые сплавы министерство намерено экстренно пересмотреть себестоимость материалов в стоматологии, так как рост цен на палладий уже начал сказываться на доходах стоматологических клиник.
Обычно себестоимость материалов корректируется раз в месяц, но последний раз цена на палладиевый сплав пересматривалась совсем недавно – с апреля стоимость 30 граммов палладия была определена в 94 тысячи иен (около 742 долларов). Как ожидается, в результате внеочередного пересмотра себестоимость на палладиевый сплав в мае вновь возрастет.
В марте 2021 года 30 граммов ценного металла стоили 75 тысяч иен (по текущему курсу около 592 долларов). В марте 2022 года 30 граммов стоили уже 88 тысяч иен (около 694 долларов), затем в апреле цену повысили до 94 тысяч (около 742 долларов).
https://1prime.ru/world/20220413/836654404.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.