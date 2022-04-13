МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения Японии готовится принять меры в связи с резким ростом цен на сплавы из палладия, которые используются для коронок и пломб в стоматологии, сообщил телеканал NHK. Япония объявила о введении дополнительных санкций

В связи с ростом цен на палладиевые сплавы министерство намерено экстренно пересмотреть себестоимость материалов в стоматологии, так как рост цен на палладий уже начал сказываться на доходах стоматологических клиник.

Обычно себестоимость материалов корректируется раз в месяц, но последний раз цена на палладиевый сплав пересматривалась совсем недавно – с апреля стоимость 30 граммов палладия была определена в 94 тысячи иен (около 742 долларов). Как ожидается, в результате внеочередного пересмотра себестоимость на палладиевый сплав в мае вновь возрастет.

В марте 2021 года 30 граммов ценного металла стоили 75 тысяч иен (по текущему курсу около 592 долларов). В марте 2022 года 30 граммов стоили уже 88 тысяч иен (около 694 долларов), затем в апреле цену повысили до 94 тысяч (около 742 долларов).