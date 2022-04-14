МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов Украины подписало кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении на льготных условиях Киеву суммы в размере 398 миллионов долларов США сроком на десять лет, следует из заявления украинского минфина. Канада вводит санкции против оборонных предприятий России

"Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении Украине кредита в размере 500 миллионов канадских долларов на льготных условиях. Срок действия кредита составляет 10 лет", — говорится в заявлении министерства на странице в Twitter.

Ранее в правительстве Канады заявляли о намерении предложить Украине кредит объемом порядка 1 миллиарда канадских долларов (около 800 миллионов долларов США) по линии МВФ.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.