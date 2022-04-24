МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Правительство Германии планирует взять займы на сумму около 40 миллиардов евро (43 миллиарда долларов) в 2022 году для смягчения экономического кризиса, вызванного событиями на Украине и подорожанием энергоносителей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Промышленники ФРГ считают катастрофой возможное эмбарго на газ из России

Согласно данным, в результате такого займа общий размер госдолга ФРГ увеличится до почти 140 миллиардов евро. Как пояснили собеседники агентства, новые кредиты будут направлены на финансирование ряда правительственных мер поддержки экономики, в том числе компенсацию роста цен на энергоресурсы.

Обновленный план направят на обсуждение в кабмин ФРГ в среду, 27 апреля.