МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Летом экономика стран ЕС может погрузиться в рецессию, предупреждает Guardian. СМИ: регион в Германии ждет полный коллапс без "Северного потока — 2"

На фоне перспектив газового эмбарго многие страны еврозоны столкнулись с резким ростом цен и рекордной инфляцией. Эксперты предрекают, что худшее для Евросоюза еще впереди.

"В еврозоне замигали огни тревоги: в первом квартале рост во Франции остановился, а Италия вовсе просела. Российская спецоперация на Украине привела к росту цен на энергоносители по всему континенту. Судя по данным Евростата, рост ВВП в еврозоне в первые три месяца 2022 года снизился до 0,2% по сравнению с 0,3% в последнем квартале 2021 года, отмеченном вспышкой штамма "Омикрон", — переводит текст статьи ИноСМИ.

По данным лондонских экономистов, темпы роста оказались на уровне 0,3% для 19 стран еврозоны. Они подчеркнули, что основные экономические риски связаны с конфликтом на Украине и сопутствующим резким ростом оптовых цен на нефть и газ.

Экономика Италии сократилась, испанская — потеряла импульс развития. И хотя Германия восстановилась после спада в четвертом квартале 2021 года, когда крупнейшая экономика еврозоны страдала от карантина против "Омикрона" и перебоев с поставками, глядя на данные за апрель, инфляция в еврозоне достигла рекордно высокого уровня в 7,5%.

Помимо этого, у специалистов есть опасения, что худшее еще впереди, так как конфликт продолжается, а цены на энергоносители растут еще выше. Они бьют и по импортёрам, и по всему континенту.

Экономисты говорят о повышенном риске резкого спада в еврозоне во втором квартале. Таким образом, угроза рецессии для ряда стран крепнет, а рост потребительских цен вынуждает граждан сокращать траты.

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