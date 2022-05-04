МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Экономическая политика Байдена стала причиной растущей бедности среди американцев. Об этом заявила американская газета The Hill. Во Франции ожидают роста цен на топливо

"Фондовые рынки продолжают лететь вниз, что обходится гражданам США в триллионы долларов. Цены на жилье, скорее всего, постигнет та же участь", — говорится в статье.

Издание подчеркивает, что американская экономика страдает от роста инфляции, которую невозможно взять под контроль, не погрузив экономику страны в рецессию.

"Несмотря на инфляцию, администрация Байдена потребовала еще больших государственных расходов и ввела высокие налоги на бизнес", — отмечается в публикации.

Согласно опросу, проведенному Real Clear Politics, лишь 38% населения США нравится то, как Байден управляет американской экономикой.

В последние месяцы в США значительно выросли цены на многие товары. Особенно сильно подорожало топливо. Это произошло после того, как в начале марта американский президент подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России, а также новые инвестиции в ее энергетический сектор.