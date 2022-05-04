The Hill: экономическая политика Байдена - главная причина растущей бедности среди американцев
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Экономическая политика Байдена стала причиной растущей бедности среди американцев. Об этом заявила американская газета The Hill.
"Фондовые рынки продолжают лететь вниз, что обходится гражданам США в триллионы долларов. Цены на жилье, скорее всего, постигнет та же участь", — говорится в статье.
Издание подчеркивает, что американская экономика страдает от роста инфляции, которую невозможно взять под контроль, не погрузив экономику страны в рецессию.
"Несмотря на инфляцию, администрация Байдена потребовала еще больших государственных расходов и ввела высокие налоги на бизнес", — отмечается в публикации.
Согласно опросу, проведенному Real Clear Politics, лишь 38% населения США нравится то, как Байден управляет американской экономикой.
В последние месяцы в США значительно выросли цены на многие товары. Особенно сильно подорожало топливо. Это произошло после того, как в начале марта американский президент подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России, а также новые инвестиции в ее энергетический сектор.
https://1prime.ru/world/20220504/836817165.html