МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Европейское эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты рискует провалиться по целому ряду причин, единственное, что остается ЕС, — это угрожать введением санкций против тех стран и компаний, которые сотрудничают с Москвой. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel. Немецкие СМИ: долларовый меч США затупился

"Западу нужно убедительно пригрозить вторичными санкциями тем участникам рынка, которые дадут России возможность обойти эмбарго. <…> Однако пока у идеи запретить российскую нефть откровенно слабые перспективы", — говорится в материале.

Эксперты, опрошенные журналом, заявили, что у Москвы будет достаточно времени, чтобы переориентироваться на новый рынок в случае введения Брюсселем постепенного отказа. Российская нефть доставляется преимущественно танкерами, и, следовательно, переход на транспортировку сырья новым клиентам не займет много времени, убеждены специалисты.

Spiegel также отмечает, что сам факт введения эмбарго может повысить цены на нефть из-за "ощущения нехватки ресурсов на мировом рынке". Тогда российские компании смогут торговать со скидками для новых партнеров, но не в ущерб себе.

Напомним, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС, заявила ранее в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, отказ будет постепенным, в срок до конца текущего года. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.