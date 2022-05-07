МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Администрация исчерпала предоставленные средства на военную помощь Украине, и конгресс должен утвердить дополнительное финансирование для продолжения поставок вооружения, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на официальном сайте Белого дома. ОБ этом сообщают "Известия". Байден заверил, что США "не нападают на Россию"

"Моя администрация почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи… Украине. Чтобы Украина преуспела… ее международные партнеры, включая США, должны продолжать демонстрировать наше единство и нашу решимость обеспечить непрерывный поток оружия и боеприпасов на Украину", — говорится в заявлении президента и подчеркивается, что конгресс должен быстро предоставить запрошенное финансирование "для усиления Украины на поле боя и за столом переговоров".