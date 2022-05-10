ЛОНДОН, 10 мая — ПРАЙМ. Экономический рост в странах Европы замедлится на 2,3%, если трубопроводные поставки газа из России резко прекратятся к третьему кварталу текущего года, прогнозирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Миру предрекли хаос в случае непродуманного эмбарго на российский СПГ

В 2023 году производство по-прежнему будет на 2% ниже ожидаемого уровня, а к концу следующего года рост приблизится к консервативному сценарию, говорится в релизе банка.

Причиной замедления экономического роста станет рост мировых цен на газ и влияние высоких цен на конкурентоспособность тяжелой промышленности Западной Европы. ЕБРР предполагает, что в краткосрочной перспективе цены на газ в Европе поднимутся на 40-50%, нефти марки Brent — на 15%, при этом стоимость российской нефти марки Urals снизится на 15%.

В среднесрочной перспективе банк ожидает роста инвестиций в "чистые" источники энергии, поскольку потребители и компании начнут искать альтернативу российским поставкам. В результате рост от новых инвестиций к концу 2023 года почти полностью компенсирует замедление, связанное с прекращением закупок "голубого топлива" у РФ, прогнозирует ЕБРР. Однако изменение цепочек поставок может стать вызовом для инвесторов в возобновляемые источники энергии. Аналитик заявил об "аффекте" Прибалтики из-за оплаты газа в рублях

Вместе с тем банк отмечает, что такие инвестиции приведут к росту спроса на медь, цинк, никель, палладий, основным производителем которых является Россия.

Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.

Польша и Болгария отказались оплачивать поставки по новой схеме, из-за чего "Газпром" в конце апреля приостановил прокачку "голубого топлива" в эти две страны.