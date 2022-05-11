МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. После переговоров премьера страны Виктора Орбана с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что собеседники не предложили премьеру решений, как экономике Венгрии справиться с ударом в случае введения эмбарго на российскую нефть. Европа предложит амбициозные цели в сфере "чистой" энергии

"В Будапешт приезжала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр (Орбан) по телефону разговаривал с президентом председательствующей в Евросоюзе Франции Эммануэлем Макроном. Эти беседы дали нам понять, что у Брюсселя нет предложений и у Еврокомиссии нет предложений решения, как можно было бы справиться с ударом, подобным атомной бомбе, по экономике Венгрии в случае возможного эмбарго на нефть, поступающую из России", — сказал Сийярто в видео, опубликованном в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

Он подчеркнул, что Венгрия будет настаивать на исключении трубопроводных поставок российской нефти из эмбарго.

Ранее Сийярто заявлял, что еще многое надо обсудить, чтобы Будапешт мог изменить свою позицию относительно санкционного пакета ЕС, включающего эмбарго на российскую нефть, и что Будапешт не сможет поддержать этот санкционный пакет, пока Еврокомиссия не предложит решения проблем, создаваемых для экономики Венгрии.

Также ранее стало известно о том, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.

Западные страны ввели множество санкций в ответ на российскую спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

*Соцсеть, признанная в России экстремистской