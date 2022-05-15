МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сообщил, что американские власти решили сократить дефицит бюджета страны на рекордные 1,5 триллиона долларов. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter-аккаунте, передает Lenta.ru.
Американский лидер напомнил, что в бытность президентом Дональда Трампа дефицит бюджета страны с каждым годом увеличивался.
"В этом году мы (администрация президента — прим. ред.) находимся на пути к сокращению дефицита на 1,5 триллиона долларов — самое большое сокращение за один год за всю историю", — заявил президент.
При этом Байден отметил, что сокращение дефицита бюджета является одним из самых действенных способов снижения инфляции.
https://1prime.ru/world/20220515/836895853.html
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