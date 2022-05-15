МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сообщил, что американские власти решили сократить дефицит бюджета страны на рекордные 1,5 триллиона долларов. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter-аккаунте, передает Lenta.ru. Минфин отчитался о расходах бюджета на нацпроекты с начала года

Американский лидер напомнил, что в бытность президентом Дональда Трампа дефицит бюджета страны с каждым годом увеличивался.

"В этом году мы (администрация президента — прим. ред.) находимся на пути к сокращению дефицита на 1,5 триллиона долларов — самое большое сокращение за один год за всю историю", — заявил президент.

При этом Байден отметил, что сокращение дефицита бюджета является одним из самых действенных способов снижения инфляции.