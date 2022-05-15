МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Основной вклад в рекордную за последние сорок лет инфляцию в США в апреле на уровне 8,5% внес рост цен на энергоносители, продукты питания, жилье и новые автомобили, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Сыроваткин Олег. Евросоюз придумал, как покупать российский газ без нарушения санкций

Рынок энергоносителей и продовольствия является глобальным, поэтому цены в разных регионах мира стремятся к относительному балансу, отметил собеседник.

"Например, дефицит энергоносителей в Европе побуждает американских производителей перенаправлять часть своей продукции за океан, что ведет к снижению предложения внутри США и, следовательно, к росту цен", — объяснил эксперт.

Что касается роста цен на продовольствие, то он, помимо прочего, обусловлен непростой ситуацией с удобрениями. Кроме того, экономика США, как и мир в целом, продолжает страдать от перебоев в цепочках поставок, которые, в том числе, обусловлены локдаунами в Китае", — напомнил Сыроваткин.

Побороть ситуацию, как минимум частично, будет возможно, если ФРС США примет быстрое и масштабное ужесточение политики. Это может быть косвенным признанием в том, что регулятор должен был начинать действовать раньше и решительнее, считает аналитик.

"Текущий прогноз ФРС от 16 марта 2022 года подразумевает, что при наиболее благоприятном стечении обстоятельств индекс расходов на личное потребление (PCE) в США опустится до 2% в 2024 году, однако все остальные сценарии подразумевают, что это произойдет "в долгосрочной перспективе". При этом целый ряд инфляционных факторов, включая пандемию и перебои в цепочках поставок, находится за пределами контроля ФРС, что затрудняет прогнозирование", — рассуждает собеседник.

На вопрос о том, какие меры должен предпринять ФРС, чтобы переломить инфляционный тренд, представитель "Открытия" ответил, что шаги зависят от природы инфляции. "Если считать, что она обусловлена монетарными факторами, тогда ФРС необходимо быстро поднимать ставки и сокращать баланс. Если же она в большей степени обусловлена пандемией и геополитикой, то возможности ФРС по обузданию инфляции ограничены", — подытожил он.

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