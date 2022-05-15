МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Одной из задач центробанков принято считать укрепление доверия к экономике страны, работу над удержанием низкого и стабильного уровня инфляции. Федеральная резервная система (ФРС) США, судя по рекордным за последние сорок лет показателям роста потребительских цен, потеряла контроль над ситуацией. Агентство "Прайм" опросило экспертов и выяснило, есть ли у американского регулятора рычаги управления ростом цен внутри страны и как ситуация в США может ударить по другим странам. "Отыграются на бензине". США не дают другим нарастить добычу нефти

Потребительские цены в США в марте текущего года были на 8,5% выше, чем годом ранее. Это самый быстрый годовой рост с 1981 года.

У ФРС были способы остановить инфляцию в стране, однако она не смогла вовремя их применить. Как следствие — в экономике №1 сформировался значительный перегрев. Часть экономистов считают, что инфляция, возможно, достигла своего пика, однако целевой показатель ФРС в 2% в текущем году недостижим.

Ускорение инфляции темпами, близкими к рекордным, наблюдается не только в США: в Евросоюзе рост цен составил 7,5%, в Великобритании — 7%. В Старом свете рост цен связан в первую очередь с удорожанием энергоносителей. Обострилась ситуация в конце февраля, когда против России начали вводить связанные с ситуацией на Украине санкции.

ТОЧКИ РОСТА ИНФЛЯЦИИ В США

Инфляция в США начала заметно ускоряться задолго до украинского кризиса, еще в первой половине 2021 года, рассказала "Прайму" аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова. Во многом это стало следствием государственных программ помощи правительства, а также мягкой денежно-кредитной политики ФРС в период пандемии.

"Указанные факторы наряду с мировыми перебоями в цепочках поставок (то есть недостатком ряда компонентов или замедлением их доставки), с одной стороны, увеличили количество денег в экономике, а с другой привели к более ограниченному предложению ряда товаров, способствуя разгону инфляции", — отметила собеседница.

Основной вклад в инфляцию в США в апреле внес рост цен на энергоносители, продукты питания, жилье и новые автомобили, добавляет ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.

"Рынок энергоносителей и продовольствия является глобальным, поэтому цены в разных регионах мира стремятся к относительному балансу", — отметил он и пояснил, что дефицит энергоносителей в странах Европы побуждает американских производителей перенаправлять часть своей продукции за океан. Это ведет к снижению предложения внутри США и, следовательно, к росту цен.

Цены на продовольствие, помимо прочего, растут в связи со сложной ситуацией с поставками удобрений. Помимо этого, добавил специалист, американский рынок также пострадал из-за сбоев в логистике, которые наблюдаются по всему миру.

В частности, в апреле 2022 года, согласно официальному отчету, наибольшими темпами по сравнению с уровнем годовой давности в США выросли цены на энергетику (30,3%) в целом и энергоносители в частности (44,7%), продукты питания (9,4%), а среди других категорий — цены на подержанные автомобили и грузовики (22,7%) и тарифы на авиаперевозки (33,3%). Больше не верят в долг: у Америки кончается терпение

Помимо мировых цен, на инфляцию в США давят еще два важных фактора: низкая безработица внутри страны и рост зарплат. Этого удалось добиться за пандемийные годы, когда власти выпустили в экономику колоссальное количество денег. "Проблемой для американской экономики стали крупные фискальные чеки. Поддержка экономики США в 2020-2021 составляла по 2 трлн долларов в год. Поскольку ВВП США около 22 трлн долларов, такая огромная бюджетная поддержка была для роста цен очень важным фактором", — пояснил директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. И тут, добавил он, важно отличать действия правительства США и работу ФРС.

ФРС ЗАГНАНА В УГОЛ

Теперь, чтобы хоть как-то выровнять ситуацию, ФРС не остается ничего другого кроме как резко ужесточать денежно-кредитные условия в США путем повышения процентных ставок и сокращения покупок облигаций, рассуждает представитель "ВЕЛЕСа". Этим регулятор пытается ограничить объем денежной массы и потребительские расходы в стране.

Администрация Байдена, в свою очередь, также рассматривает варианты борьбы с инфляцией, например, путем отмены введенных во время президентства Трампа пошлин на китайский импорт.

ВСЕ НА АЛТАРЬ ИНФЛЯЦИИ В 2%

Целевым показателем по уровню инфляции в США для ФРС является уровень в 2% годовых, именно на достижение этой цели и будут брошены все силы регулятора. Когда его удастся достичь и на какие шаги для этого придется пойти — отдельный вопрос.

По мнению Шибанова, инфляцию в 2% годовых в США мы не увидим до 2024 года. "Даже при возможной рецессии в 2023 году цены могут продолжать расти несколько ускоренными темпами. Даже оценки ФРС показывают, что ожидания на 2023 год выше 2%", — отметил он и добавил, что ради этого регулятор будет поднимать ключевую ставку до конца года до уровня около 2,5%.

Эксперт высказал опасения, что справиться с инфляцией только за счет ключевой ставки не выйдет. "Требуется дополнительная перебалансировка экономики, что означает необходимость роста цен из-за "шока предложения", то есть, роста издержек компаний", — считает эксперт.

По мнению аналитика "БКС Мир Инвестиций" Дениса Буйволова, отчасти высокий темп инфляции в США можно объяснить тем, что ФРС слишком поздно перешла к ужесточению монетарной политики, трактуя скачок инфляции во втором полугодии 2021 года как временный. Если бы это было сделано раньше, темп роста цен можно было бы снизить. Кроме того, ужесточение было бы более плавным — по 0,25% за раз, а не 0,5% одним махом, как это пришлось делать сейчас.

Помимо повышения ставки в руках регулятора есть еще один рычаг: сокращение баланса, которое начнут проводить в июне. С учетом предварительных данных по ВВП США за 1 квартал, Буйволов оценивает вероятность рецессии в Штатах как высокую. "Это уже отчасти закладывает фондовый рынок, так как он всегда был опережающим показателем", — отметил специалист.

ПОСЛЕ АГОНИИ И ОБРУШЕНИЙ

В нынешней точке один ФРС развернуть ситуацию с ростом цен не сможет, сходятся во мнении опрошенные "Прайм" эксперты. Быстрый рост учетной ставки позволит лопнуть фондовым пузырям, но без баланса на рынках сырья сбить инфляционный навес вряд ли удастся, рассуждает кандидат экономических наук, преподаватель факультета "Форсайт" РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

"Показатель инфляции в 2% и ниже возможен в следующем году и только после сильного обвала на фондовых рынках", — отметил экономист.

По его мнению, в США дальше возможен обвал фондовых рынков, вероятно, будет трясти и банковский сектор. "Но на мой взгляд будет сделан выбор в пользу очередного спасения финансового сектора, поэтому экономика не рухнет. Возможно будут проблемы в секторах роста, но традиционный реальный сектор будет чувствовать себя неплохо", — прогнозирует Домашенко.

ФРС оказался перед непростым выбором: если регулятор начнет резко повышать ставку, то это сыграет против американских компаний. Это связано с тем, что при сильном долларе экспорт в Штаты будет выгоден, и внутренний рынок наводнят конкуренты. Голодный год. Кто виноват и почему пытаются "съесть" Россию

Что касается России, то в условиях давления санкций американская инфляция оказалась выгодна. "Это усиливает поток валюты от экспорта, которую можно впоследствии использовать для приобретения готовой продукции из группы дружественных стран", — пояснил представитель РЭУ.

Однако с высокой инфляцией в настоящий момент борются многие страны, а ускорение роста цен в США может влиять на другие регионы в случае приобретения подорожавших американских товаров. От дорожающего импорта, впрочем, страдают и сами США, многое в мире по-прежнему взаимосвязано, подытожила Кожухова.