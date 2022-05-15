МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Для жителей Великобритании "золотой век" дешевой еды подходит к концу и жителям королевства следует готовиться к тому, что цены на продукты в долгосрочной перспективе вырастут, пишет The Guardian со ссылкой на заявление бывшего руководителя второй по величине торговой сети в Соединенном Королевстве Sainsbury's Джастин Кинг. Евросоюз придумал, как покупать российский газ без нарушения санкций

Экс-глава торговой сети, сейчас занимающий пост члена наблюдательного совета директоров сети Marks & Spencer, считает, что супермаркеты не смогут защитить потребителей от роста цен благодаря возросшим доходам.

По его мнению, британским покупателям придется делать трудный выбор, как оптимально потратить свои деньги. Особенно это стало заметно на фоне стремительной инфляции и волнового эффекта от ситуации на Украине, что привело к росту цен на полках магазинов.

В частности, как ранее прогнозировал Банк Англии, общая инфляция в 2022 году может превысить 10% годовых, это максимум за сорок лет — с 1982 года.

"Пожалуй, золотая эра позади. Мы никогда прежде не тратили на продукты меньше, чем сейчас, и спад был долгим и плавным. Поэтому я подозреваю, что расходы на еду в долгосрочной перспективе вырастут. В историческом плане это будет не очень много, но все же потребует корректировок семейного бюджета", — поясняет Кинг.

Топ-менеджер признал также, что многие семьи будут испытывать трудности с покупкой еды. По его мнению, правительству королевства придется вмешаться с финансированием и пособиями для бедствующих домохозяйств. Однако любое государственное вмешательство в этой сфере должно быть целенаправленным: для изменения ситуации понадобятся "чрезвычайные суммы".

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