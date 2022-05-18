МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Недавний существенный рост доллара не привлек должного внимания. Раньше подобные скачки курса американской валюты были предвестником торговых войн. Особенно уязвимыми в текущей ситуации оказываются развивающиеся страны, которые уже сталкиваются с целым рядом кризисов, пишет обозреватель Financial Times Мохамед Эль-Эриан.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях в стремительном росте доллара заключены опасности как для благополучия уже пошатнувшейся глобальной экономики, так и для неустойчивых финансовых рынков. Эксперт рассказал, что выбьет почву из-под ног доллара

С начала года доллар укрепился примерно на 10%, если опираться на показатели DXY — индекса стоимости доллара в сравнении с другими валютами, пишет обозреватель Financial Times. В результате масштабного движения курсов валют подавляющего большинства экономик совокупный рост доллара на 16% в течение 12 месяцев обернулся повышением этого индекса до уровней, которых не было последние 20 лет. Он объяснил, что в настоящее время действуют три фактора: ожидания, что Федеральный резерв США будет поднимать процентные ставки более агрессивно, нежели центробанки других развитых стран; высокие показатели экономики США, которые привлекают капитал со всего мира; относительная безопасность американских финансовых рынков.

До сих пор не наблюдается практически никакого политического сопротивления той тенденции, которая разрушает конкурентоспособность США и способствует их рекордно высокому торговому дефициту. В прошлом подобные скачки курса доллара угрожали началом торговых войн. Теперь же сильный американский рынок труда позволяет противостоять потенциальной напряженности.

Тем не менее, отсутствие политического сопротивления укреплению доллара вовсе не означает, что для глобальной экономической и финансовой стабильности все проходит гладко. Риски особенно значительны для тех развивающихся стран, которые уже сталкиваются с очевидными опасностями кризисов в экономике, энергетике, продовольственной сфере и вопросе долгов.

Для большинства из них укрепление доллара оборачивается повышением цен на импорт, ростом расходов на обслуживание внешнего долга и увеличением риска финансовой нестабильности. Укрепление доллара оказывает дополнительное давление на страны, которые уже оказались стеснены в ресурсах и пространстве для политических маневров из-за необходимости бороться с пандемией COVID.

В особенно уязвимом положении оказались станы с низкими доходами, столкнувшиеся с быстрым ростом цен на продовольствие и энергоносители. То, что здесь является кризисом стоимости жизни, в самых уязвимых странах угрожает перерасти в настоящий голод.

Если оставить ситуацию без внимания, то, что я называю "синдромом повсеместных маленьких пожаров" — то есть увеличение числа стран, сталкивающихся с экономической и финансовой нестабильностью, — может перерасти в более масштабную и более опасную комбинацию подорванного глобального роста, дефолтов по внешним долгам, а также социальной, политической и геополитической нестабильности.

Последствия такого хода событий для развитых экономик потенциально могут вылиться даже в более серьезные проблемы, нежели любое непосредственное воздействие укрепления доллара. Помимо ослабления внешних двигателей роста таких экономик в момент набирающей обороты стагфляции дестабилизация развивающегося мира может усилить волатильность финансовых рынков, которые уже сталкиваются с множеством рисков.

Финансовым рынкам уже приходится действовать в условиях существенного повышения риска изменений процентной ставки из-за устойчиво высокой инфляции, которая заставила Федеральный резерв попасть в офсайд. В процессе проблемы с государственными облигациями распространились и на другие сегменты рынка, поскольку начали усиливаться опасения из-за ужесточения финансовых условий. Теперь рынкам приходится сильнее волноваться по поводу замедления глобального экономического роста.

Каким бы неприятным ни было снижение уровня благосостояния в этом году, его воздействие на экономическую активность оказалось сдержанным, и риск для функционирования рынка пока не проявился. Тем не менее, те, кто обладает острым чутьем, уже ощущают это по обвалу крипто-рынка и по многочисленным ценовым разрывам в глобальных базисных показателях на рынке американских казначейских облигаций. Экономист назвал новые источники денег для России

Даже если это грозит более серьезными проблемами из-за сбоев в платежах в развивающихся странах, Федеральному резерву будет сложно вернуться к своей привычной практике наводнения рынков ликвидностью, учитывая раздутый баланс и инфляционные опасения.

Снизить риски, связанные со слишком быстрым укреплением доллара, можно только убедив остальные страны ускорить процесс проведения структурных реформ, которые помогут подстегнуть экономический рост и производительность, увеличить доходность капитала и усилить устойчивость экономики.

В противном случае теоретическое обещание осуществить упорядоченную глобальную перестройку, включая внешние стимулы для отстающих стран, станет мощным источником экономической и финансовой нестабильности.