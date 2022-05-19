МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Антироссийские санкции фактически разрушают мировую экономику и торговлю, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе пленарной сессии форума "Россия — Исламский мир: Kazansummit 2022". В Германии признали провал санкций западных стран против России

Он подчеркнул, что ограничения, направленные изначально на дестабилизацию и подрыв российской экономики, ведут к повышению цен на товары и бьют по благосостоянию людей во многих странах.

Министр напомнил, что за последние годы мировая экономика столкнулась с несколькими вызовами: пандемия коронавируса, обострение продовольственного и энергетического кризисов, стремительный рост инфляции в крупнейших экономиках. Ситуацию усложняет беспрецедентное санкционное давление на Россию, отметил он.

Глава Минэкономразвития заявил, что РФ "уже давно живет в условиях санкций" и научилась адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, что доказали события последних месяцев. Как пояснил Решетников, западные санкции не привели к сокращению производства и взрывному росту безработицы. Напротив, ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась, инфляция замедлилась, снижается ключевая ставка, восстанавливается кредитование, укрепляется курс рубля. Кроме того, в России сформировался необходимый запас прочности для дальнейшей трансформации экономики и ее роста, добавил министр.