Россия и Мали обсудили поставки нефти, зерна и удобрений
Главы МИД России и Мали Лавров и Диоп обсудили поставки нефтепродуктов, зерна и удобрений
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Мали Абдулаем Диопом поставки пшеницы, минеральных удобрений и нефтепродуктов.
Лавров подчеркнул, что потребность Мали в этих товарах стала особенно острой после введения Западом санкций.
"Мы знаем, что такое санкции не понаслышке, и можем с уверенностью сказать, что они не помогают достичь тех целей, о которых заявляют организаторы подобного нелегитимного санкционного давления", — заявил российский министр по итогам встречи.
Абдулай Диоп поблагодарил Москву за поддержку и "эффективную помощь" в вопросах безопасности.
Кроме того, стороны отметили позитивную динамику военных и военно-технических связей.
https://1prime.ru/world/20220520/836944258.html
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