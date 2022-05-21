МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. В битве санкций у России дела идут прекрасно: она побеждает, пишет чешское издание Lidovky. Почти все страны Европы платят за поставляемые из России нефть и газ рублями. Рубль может укрепиться до 55 за доллар в течение месяца

Помимо этого, отмечают авторы статьи, цены практически на все, что экспортирует Россия, выросли.

"Представители немецкой промышленности уже "воют" не только из-за дорогой энергии, но и из-за нехватки многих металлов. На сервере Eurointelligence.com правильно отмечают, что еще несколько недель назад Европейский Союз утверждал, что не будет платить за российский газ в рублях. А что теперь? В рублях платят уже почти все", — говорится в статье.

Большая часть европейских политиков совершенно бесстыдно обманывали граждан и даже подшучивали над ними.

Однако реальность такова, что за газ из России европейцы платят в российской валюте.

Меняя собственные валюты на рубли в российском банке, используя свое имя или имя европейских компаний, "мы обходим санкции, которые сами же с большой политической помпой и приняли".

Большие деньги за энергоносители продолжат поступать в Россию. И именно по сценарию, прописанному Кремлем.

Что касается остального мира, то Москва и там увеличивает свой торговый профицит. Как сообщает издание "Экономист", китайский экспорт в Россию в апреле увеличился на четверть, а китайский импорт из России вырос более чем вдвое. Экспорт Германии в Россию сократился за это же время на 63%, а импорт в Германию — снизился всего на 3%.

"Российский импорт упал на 44%, а экспорт возрос на 8%. Запомните это, пожалуйста. Мы ввели против России санкции, а в результате российский экспорт вырос почти на 10%", — отмечает автор.

Российский профицит внешней торговли только в этом году больше, чем замороженные активы на Западе, о которых столько говорят, если говорить о разных роскошных виллах и яхтах граждан РФ.

Вооруженный конфликт повысил цены практически на все товары, экспортируемые Россией, включая

энергоносители,

пшеницу,



никель,



титан,



алюминий,



медь,

палладий.



Представители промышленности ФРГ уже "воют" не только из-за дорогой энергии, но и из-за нехватки этих металлов. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса России в январе-апреле составило 95,8 миллиардов долларов. За тот же период год назад — $27,5 миллиардов.

Россия на правильном пути, чтобы достигнуть к концу года профицита в размере $250 миллиардов. Еврокомиссия намерена представить план того, как региону плавно избавиться от газовой зависимости. В этом помогут в первую очередь терминалы для сжиженного природного газа (СПГ), новые газопроводы, больше хранилищ и новые долгосрочные контракты с эмиратом Катар, США и другими поставщиками. Но это забег на длинную дистанцию. Процесс займет несколько лет.

"Столь же важен, а может, еще важнее план Европейского Союза и отдельных стран-членов на случай, если Россия остановит поставки газа, например, уже завтра. Тогда заполнить хранилища за лето не удастся. Однако открыто по поводу такого плана на уровне Европейского Союза и государств не говорят ни в Европе, ни у нас в Чешской Республике", — сетует обозреватель.

Появится ли какое-то решение на уровне ЕС? Кто бросит спасательный круг тяжелой и химической промышленности? Или назовут их крах естественным рыночным механизмом? "Нужно понимать, что требование Европейского Союза по максимуму заполнять хранилища явно противоречит возможности регулирования цен. Это взаимоисключающие цели", — подытожил автор статьи.

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