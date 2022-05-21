СЕУЛ, 21 мая — ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил об участии страны в "Индо-Тихоокеанской экономической структуре (IPEF)" США. Bloomberg: экономика Китая отстает от США впервые с 1976 года

Заявление было сделано по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом, которые состоялись в пятницу.

Юн Сок Ёль подчеркнул важность Индо-Тихоокеанского региона как для Вашингтона, так и для Сеула. Он заявил, что Южная Корея теперь будет "ответственно и инициативно выполнять ту роль, которой ожидает от нее международное сообщество". Участие в IPEF станет шагом к построению в регионе порядка, основанного на "правилах", и Южная Корея будет принимать участие в этом процессе вместе с США, добавил он.

Как сообщалось ранее, структура IPEF была создана по инициативе президента США Джо Байдена. Считается, что этот экономический альянс направлен на сдерживание Китая.

Об официальном запуске IPEF может быть объявлено на следующей неделе в ходе саммита в Токио.