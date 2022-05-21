МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. О необходимости исключения Турции из Североатлантического альянса (НАТО) из-за политики и позиции Анкары по вопросу вступления в военный блок Швеции и Финляндии в эфире американского телеканала TVP World заявил президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс. Эксперт рассказал, почему укрепление рубля не снижает стоимость авто

Он считает, что действия Анкары в этой ситуации являются шантажом.

По мнению специалиста, Анкара пытается выторговать для себя преимущества. В обмен Турция предлагает свое согласие на расширение НАТО.

Эксперт подверг критике все направления международной политики Турции за последние двадцать лет. "С 1952 по 2002 год Турция была очень хорошим союзником НАТО, но последние 20 лет стала крайне плохим. Даже не союзником. Анкара проводит политику, враждебную членам НАТО, таким как Греция, она вторглась в Сирию, угрожает Европе сирийскими мигрантами, покупает комплексы С-400 у России", — считает Пайпс.

Спикер выразил мнение, что политика Анкары и ее позиция по вопросу расширения НАТО фактически говорит о том, что Турция уже не является частью блока.

"Пришло время исключить Турцию из НАТО. Пусть идет к России, Китаю и Ирану. Скатертью дорога", — подытожил он.