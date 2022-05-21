МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российская делегация покинула совещание министров торговли АТЭС во время доклада США. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минэкономразвития РФ. Минэкономики: Россия остается ответственным участником мировой торговли

Ведомство опубликовало фотографию с пустующим креслом главы министерства Максима Решетникова. На заднем плане — трансляция выступления главы американского торгового ведомства Кэтрин Тай.

Один из участников форума также рассказал журналистам, что делегация РФ покинула зал во время трансляции выступления представителя США.

Ранее во время выступления главы российской делегации из зала заседаний вышли представители Японии, США и еще трех стран, сообщило японское агентство Киодо.

Встреча министров торговли 21 страны-участницы АТЭС проходит 21-22 мая в Бангкоке.