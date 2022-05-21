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Российская делегация покинула совещание АТЭС во время доклада США
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Российская делегация покинула совещание министров торговли АТЭС во время доклада США. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минэкономразвития РФ. Ведомство опубликовало... ПРАЙМ, 21.05.2022
экономика, мировая экономика, новости, саммит атэс, россия, максим решетников
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российская делегация покинула совещание министров торговли АТЭС во время доклада США. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минэкономразвития РФ.
Ведомство опубликовало фотографию с пустующим креслом главы министерства Максима Решетникова. На заднем плане — трансляция выступления главы американского торгового ведомства Кэтрин Тай.
Один из участников форума также рассказал журналистам, что делегация РФ покинула зал во время трансляции выступления представителя США.
Ранее во время выступления главы российской делегации из зала заседаний вышли представители Японии, США и еще трех стран, сообщило японское агентство Киодо.
Встреча министров торговли 21 страны-участницы АТЭС проходит 21-22 мая в Бангкоке.