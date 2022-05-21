МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал законопроект, согласно которому Вашингтон выделит Украине пакет финансовой помощи на рекордные 40 миллиардов долларов, передает Белый дом. Bloomberg: экономика Китая отстает от США впервые с 1976 года

Законопроект был одобрен американским сенатом в четверг. Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также различные ассигнования в 2022 году. Изначально Байден запрашивал на эти цели 33 миллиарда долларов, но конгресс решил увеличить сумму.

Сенатор Рэнд Пол считает, что Вашингтону придется занимать деньги у Китая, чтобы передать Украине такой беспрецедентный по размеру пакет помощи. По его словам, американский бюджет не располагает средствами, необходимыми для выполнения взятых обязательств перед Киевом.