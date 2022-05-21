МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Ситуация вокруг Украины ускорила инфляцию в странах Европы и мире. Цены на энергоносители, материалы и продукты питания растут темпами, которых не фиксировали десятилетиями, сообщает ABC News.

"Покупателей шокируют ценники в продуктовых магазинах и на бензоколонках… Счета за электроэнергию также достигли рекордных показателей", — говорится в сообщении.

Главной причиной инфляции в странах Европы авторы материала называют стремительный рост цен на нефть и газ.

"Ожидается, что инфляция в этом году достигнет семи процентов в 27 странах ЕС, что способствует замедлению прогнозов роста", — считают авторы издания.

В частности, сотрудники магазинов от Польши до Турции заявляют, что покупатели сокращают свои траты. Люди стараются экономить на покупках и начали отказываться от таких привычных раньше мелочей, как свежесрезанные цветы. На более поздний срок стали переносить несрочные покупки, в частности, одежду.

"Мне приходится затянуть пояс потуже. Я покупаю фрукты и овощи, чтобы у моих детей было все, но сама не прикасаюсь к ним", — рассказала изданию мать троих детей, проживающая в городе Место-Тоушков в западной части Чехии, Ева Фуксова.

Мясник из турецкой столицы Байрам Коза в свою очередь рассказал, что наблюдает спад продаж на 20% после того, как цены на продукцию выросли в два раза. Он добавил, что это делает животноводство невыгодным: фермеры начали продавать хозяйство и переезжать в город.

"Даже в (богатом районе) Чанкая люди больше не покупают то, что раньше спокойно могли себе позволить. Те, кто брал два килограмма говяжьего фарша, теперь покупают максимум килограмм", — сказал он.

Владелец рыбного ресторана в Греции Пэрис Парасос сообщил, что ему все же пришлось поднять цены: стоимость растительного масла выросла в четыре раза.