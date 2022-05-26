МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Соглашение о создании единой евразийской ассоциации интернет-торговли было подписано в рамках Евразийского экономического форума в Бишкеке, сообщила РИА Новости Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Путин назвал перспективный для мировой экономики регион

Документ подписали президент АКИТ Артем Соколов, президент Ассоциации электронной коммерции Киргизии Айбек Куренкеев, президент Ассоциации развития онлайн покупок (АРОП) Артак Саргсян, директор Ассоциации предприятий онлайн-торговли (АПОТ) Вячеслав Драгун и президент Ассоциации Казахстанского интернет бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ) Константин Горожанкин.

"Целью настоящего соглашения является объединение и координация договаривающихся сторон совместных усилий, направленных на создание, развитие и поддержку единой евразийской ассоциации интернет-торговли", — говорится в документе.

Так, среди основных задач ассоциации отмечено: формирование единых стандартов в сфере законодательства о защите прав потребителей, включая вопросы досудебного урегулирования споров, формирование евразийских стандартов взаимодействия между продавцами и покупателями в сфере интернет-торговли и открытие новых товарных категорий для реализации дистанционным способом посредством интернета.

Кроме того, к ним относиться формирование недискриминационных условий ведения деятельности интернет-площадок на пространстве ЕАЭС и справедливого налогообложения деятельности интернет-площадок, уплата косвенных налогов в электронной торговле по стране назначения.