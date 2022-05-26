Евразийская ассоциация интернет-торговли будет создана на территории ЕАЭС
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Соглашение о создании единой евразийской ассоциации интернет-торговли было подписано в рамках Евразийского экономического форума в Бишкеке, сообщила РИА Новости Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
Документ подписали президент АКИТ Артем Соколов, президент Ассоциации электронной коммерции Киргизии Айбек Куренкеев, президент Ассоциации развития онлайн покупок (АРОП) Артак Саргсян, директор Ассоциации предприятий онлайн-торговли (АПОТ) Вячеслав Драгун и президент Ассоциации Казахстанского интернет бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ) Константин Горожанкин.
"Целью настоящего соглашения является объединение и координация договаривающихся сторон совместных усилий, направленных на создание, развитие и поддержку единой евразийской ассоциации интернет-торговли", — говорится в документе.
Так, среди основных задач ассоциации отмечено: формирование единых стандартов в сфере законодательства о защите прав потребителей, включая вопросы досудебного урегулирования споров, формирование евразийских стандартов взаимодействия между продавцами и покупателями в сфере интернет-торговли и открытие новых товарных категорий для реализации дистанционным способом посредством интернета.
Кроме того, к ним относиться формирование недискриминационных условий ведения деятельности интернет-площадок на пространстве ЕАЭС и справедливого налогообложения деятельности интернет-площадок, уплата косвенных налогов в электронной торговле по стране назначения.
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