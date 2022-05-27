МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Более тесная интеграция стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволит этим государствам стать экономически сильнее и снизить зависимость от внешних воздействий, в том числе от политической конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Путин назвал перспективный для мировой экономики регион

"Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас в нынешней непростой международной обстановке в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств", — отметил российский лидер.

Интерес к ЕАЭС продолжает расти, несмотря на "развязанную коллективным Западом конфронтацию" и попытки "чинить препятствия интеграции", отметил глава РФ.

"Совершенно очевидно для нас всех, что растет интерес к деятельности Евразийского экономического союза со стороны многих зарубежных партнеров", — сказал он.

Путин заявил, что поддерживает идею объявить 29 мая днем Евразийского союза.

"Таким образом, в календаре появится новая знаменательная дата, объединяющая наши народы и символизирующая общую приверженность государств ЕАЭС к интеграционному строительству", — подчеркнул он.