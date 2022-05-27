МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Высший экономический совет ЕАЭС решил начать переговоры с Индонезией, нацеленные на заключение соглашения о свободной торговле, передает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Путин призвал к активным переговорам о свободной торговле с Египтом и ОАЭ

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета призвал активизировать переговоры о свободной торговле с Египтом, Индонезией и ОАЭ.

В ходе заседания главы государств ЕАЭС (России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении) утвердили основные ориентиры макроэкономической политики стран Союза на 2022-2023 годы.

Следующее заседание совета состоится в декабре 2022 года в Бишкеке.