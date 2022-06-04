МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Корреспондент телеканала CNN Дэвид Маккензи назвал визиты главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Москву "дипломатической победой Владимира Путина". Итальянцы признали победу России в санкционной войне

Он напомнил, что несколько африканских государств в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений.

Это и стало причиной того, что они воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей действия России. Журналист подчеркнул, что именно поэтому это тоже можно назвать дипломатической победой Путина.

В том случае, если Африка не сможет получить зерно от Украины или России, это вызовет сильный рост цен на продовольствие и может поставить под сомнение его наличие на этом континенте, объяснил Маккензи.

Напомним, что в пятницу состоялись переговоры Путина и Салла. Президент Сенегала призвал Запад вывести зерно и удобрения из-под санкций против России, поскольку отсутствие доступа к ним усугубило ситуацию в сфере продовольствия.

Также ранее Владимир Путин заявил, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна, и, если Киев разминирует порты, корабли с продовольствием смогут выходить оттуда без всяких проблем.