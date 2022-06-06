МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин нашел способ ударить по самому больному месту европейских стран — энергетике. Рост цен на топливо в регионе привел к высокой инфляции и экономическому спаду стран Запада, пишет агентство Bloomberg. СМИ: европейцы платят за экономическую войну США против России

"Несмотря на то что Европейский союз выдвигает самые жесткие ограничения против России, количество компромиссов растет, начиная от уступок насчет поставок нефти по трубопроводу и заканчивая исключением патриарха Кирилла из санкционного списка", — пишет автор статьи.

По мнению агентства, экономическое противостояние с Россией расколола Евросоюз: страны блока "устали от санкций".

"Финансовое оружие" — несовершенный инструмент, который действует выборочно и ведет к непредвиденным последствиям", — добавляет агентство.

Как следует из прогнозов Bloomberg Economics, Россия от экспорта нефти и газа в текущем 2022 году получит доходы в размере 285 миллиардов долларов.

"Добавьте к этому другие товары, и это более чем компенсирует 300 миллиардов долларов российских валютных резервов, замороженных в рамках санкций", — отмечается в статье агентства.