Bloomberg: Путин заставил запад обходить свои же санкции в области энергетики
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин нашел способ ударить по самому больному месту европейских стран — энергетике. Рост цен на топливо в регионе привел к высокой инфляции и экономическому спаду стран Запада, пишет агентство Bloomberg.
"Несмотря на то что Европейский союз выдвигает самые жесткие ограничения против России, количество компромиссов растет, начиная от уступок насчет поставок нефти по трубопроводу и заканчивая исключением патриарха Кирилла из санкционного списка", — пишет автор статьи.
По мнению агентства, экономическое противостояние с Россией расколола Евросоюз: страны блока "устали от санкций".
"Финансовое оружие" — несовершенный инструмент, который действует выборочно и ведет к непредвиденным последствиям", — добавляет агентство.
Как следует из прогнозов Bloomberg Economics, Россия от экспорта нефти и газа в текущем 2022 году получит доходы в размере 285 миллиардов долларов.
"Добавьте к этому другие товары, и это более чем компенсирует 300 миллиардов долларов российских валютных резервов, замороженных в рамках санкций", — отмечается в статье агентства.
https://1prime.ru/world/20220606/837091204.html