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Европейской экономике предрекли крах из-за санкций против России
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Продолжение санкционной политики и введение эмбарго на поставки российского газа разрушат экономику всей Европы, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По его... ПРАЙМ, 10.06.2022
экономика, мировая экономика, новости, венгрия, санкции против рф, эмбарго, нефть, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Продолжение санкционной политики и введение эмбарго на поставки российского газа разрушат экономику всей Европы, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
По его мнению, Европейскому Союзу необходимо постепенно менять стратегию, в противном случае инфляция приведет к разорению стран ЕС.
"Никто не заинтересован в том, чтобы вся Европа разорилась", — отметил Орбан.
"После эмбарго на нефть хотят ввести эмбарго на газ, тогда мы разрушим всю европейскую экономику", — подчеркнул премьер.