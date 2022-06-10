МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Продолжение санкционной политики и введение эмбарго на поставки российского газа разрушат экономику всей Европы, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Названы страны, которые свели на нет санкции против России

По его мнению, Европейскому Союзу необходимо постепенно менять стратегию, в противном случае инфляция приведет к разорению стран ЕС.

"Никто не заинтересован в том, чтобы вся Европа разорилась", — отметил Орбан.

"После эмбарго на нефть хотят ввести эмбарго на газ, тогда мы разрушим всю европейскую экономику", — подчеркнул премьер.