МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в понедельник продлил на один год действие режима односторонних санкций в отношении властей Белоруссии, свидетельствуют документы, которые распространил Белый дом. В Белоруссии решили продлить сроки реализации инвестпроектов

"Я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Белоруссии", — говорится в тексте уведомления, подписанного Байденом. Копия данного документа направлена главой американской администрации конгрессу в связи с продлением санкционного режима.

Как отмечается в документе, основанием для такого решения стали "действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц, а также пагубная деятельность и злоупотребления, которые продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и интересам США".