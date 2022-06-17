МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Западная стратегия в отношении России и ее лидера Владимира Путина "не работает", пишут авторы немецкой газеты Die Welt. С черного хода. Запад ищет лазейки к российской нефти

"Кто на самом деле твердо на стороне европейцев и США?" — задается вопросом издание и само же на него отвечает: "Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия. Это все". После чего перечисляются страны, которые выступают в противовес союзникам США: Китай, Бразилия, Индия и страны Южной Африки. При этом подчеркивается, что эти государства поддерживают Российскую Федерацию и вместе с ней производят треть мирового ВВП.

Отдельно Die Welt отмечает нежелание поддерживать антироссийскую западную коалицию Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Подчеркивается, что эти страны не идут на уступки Западу в вопросе наращивания нефтедобычи для снижения цен на сырье, которые взлетели из-за введения санкций в отношении России.

Таким образом, Соединенным Штатам и их союзникам так и не удалось оставить Россию и ее лидера Владимира Путина "в одиночестве", заключают авторы издания, отмечая, что президент России пользуется гораздо более широкой поддержкой в мире, чем это казалось западному истеблишменту.