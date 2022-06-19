МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Рекордный рост цен на топливо в Соединенных Штатах, а также высокая инфляция станут "убийственными" факторами для президента Джо Байдена в период до промежуточных выборов в конгресс. Об этом рассказал в эфире Fox News конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден. Американский ученый объяснил, как США "стреляют себе в ногу" из-за России

По его мнению, текущее положение дел, когда инфляция бьет все рекорды, а цены на бензин в США перешли все мыслимые и немыслимые пороги, в ближайшие дни вряд ли изменится. Во всем происходящем Гуден винит администрацию Байдена, которая только и делает, что "подкидывает в огонь канистры с дорогим бензином".

"Они не желают взять вину на себя, и пытаются сделать Россию и нефтегазовые компании "козлом отпущения", — отметил конгрессмен.

Гуден также подчеркнул, что большинство населения США "сыты по горло" сложившейся ситуацией и чувствуют себя загнанными в угол, но американский президент предпочитает "показывает пальцем на всех, кроме себя".

"Разворачивающийся сейчас в Америке инфляционный кризис является результатом непомерных госрасходов и вливания долларов в экономику, что в конце концов приведет к полному краху, добавил с негодованием конгрессмен.

Гуден выразил уверенность в том, что в период до промежуточных выборов, которые должны произойти всего через несколько месяцев, цены на бензин будут "убийственными" для Байдена. Шансов на то, что ситуация улучшится, и ему и демократам сохранить конгресс, ничтожно мало", — подытожил конгрессмен.