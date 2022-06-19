Киев утвердил отмену пошлин в торговле с Великобританией
Верховная Рада ратифицировала соглашение с Великобританией об отмене пошлин на товары в торговле
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Британией, согласно которому страны отменяют пошлины на товары при двусторонней торговле. Об этом рассказал депутат Рады Алексей Гончаренко.
"Верховная Рада ратифицировала соглашение с Великобританией, которое касается отмены пошлин на товары в торговле…", — написал он в своем Telegram-канале.