МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Британией, согласно которому страны отменяют пошлины на товары при двусторонней торговле. Об этом рассказал депутат Рады Алексей Гончаренко.

"Верховная Рада ратифицировала соглашение с Великобританией, которое касается отмены пошлин на товары в торговле…", — написал он в своем Telegram-канале.

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