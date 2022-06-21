АЛМА-АТА, 21 июн — ПРАЙМ. Темпы роста товарооборота в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в этом году замедлились в сравнении с прошлым годом, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Мишустин призвал ЕАЭС ускорить переход на собственные финансовые механизмы

"Прошлый год был рекордным по показателям взаимной торговли. Товарооборот стран ЕАЭС вырос на 31%. Мы очень надеемся сохранить заданный темп, однако статистика свидетельствует о замедлении торговли. За четыре месяца текущего года взаимная торговля Казахстана и ЕАЭС выросла всего на 5%, составив 7,7 миллиарда долларов США", — сказал он во вторник на заседании межправительственного совета ЕАЭС в Минске.

По словам Смаилова, сегодня "мы все являемся свидетелями и участниками глобальной трансформации мировой торговли".

"Нарастающая напряженность, пандемийный кризис, разрыв глобальных торговых и логистических связей, гиперинфляция негативно отразились как на производителях товаров, так и на поставщиках услуг в наших странах. Отличительным является то, что потрясения затронули представителей всех форм бизнеса: малого, среднего и крупного. В текущих критических условиях именно роль региональных объединений становится ведущей в решении возникших проблем", — подчеркнул премьер-министр Казахстана.