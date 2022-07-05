МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне снизился до 52 пунктов с 54,8 пункта в мае, говорится в сообщении S&P Global. Spiegel: немцы возмутились желанием Украины получить 720 миллиардов евро

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 51,9 пункта.

В том числе индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, снизился до 53 пунктов с 56,1 пункта в мае, аналитики ожидали снижения до уровня предварительной оценки в 52,8 пункта.

При этом композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, сократился до 51,3 пункта с майского уровня в 53,7 пункта. PMI сферы услуг Германии снизился до 52,4 пункта с 55 пунктов в мае. Показатели совпали с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.

Композитный индекс деловой активности во Франции, по окончательной оценке, снизился до 52,5 пункта с уровня мая в 57 пунктов, аналитики ожидали снижения показателя до 52,8 пункта, как было в предварительных данных. PMI страны в сфере услуг уменьшился до 53,9 пункта с 58,3 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения показателя до уровня предварительной оценки в 54,4 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.