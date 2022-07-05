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Лукашенко предрек мировой голод из-за "безумного маховика санкций"
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозе голода в мире, по его мнению, маховик санкций Запада грозит сорвать агросезоны и обрушить рынки продовольствия. Новость... ПРАЙМ, 05.07.2022
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 5 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозе голода в мире, по его мнению, маховик санкций Запада грозит сорвать агросезоны и обрушить рынки продовольствия.
Новость дополняется