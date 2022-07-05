МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Котировки меди сигнализируют о том, что дела в мировой экономике идут не лучшим образом, сообщает Reuters. Правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота

Цены на медь считаются индикатором состояния мировой экономики, поскольку этот металл используется в широком ряде секторов, включая строительство, электроэнергетику и производство автомобилей.

Во вторник котировки меди упали до 17-месячного минимума, и это заставляет беспокоиться. Цены на медь на COMEX опустились к 3,50 доллара за фунт, минимуму с февраля 2021 года. На LME котировки упали ниже 7900 долларов за тонну.

В марте цены на медь на COMEX достигли рекордного максимума выше 5 долларов за фунт на фоне надежд на восстановление экономической активности в Китае после снятия локдаунов. Поддержку ценам также оказали опасения относительно проблем с предложением, связанные с конфликтом на Украине. Котировки на LME тогда подскочили до 10 600 долларов за тонну; энергоносители и сельхозтовары также росли в цене.

Однако ужесточение политики центральных банков в попытке сдержать растущую инфляцию заставляет опасаться возможной рецессии. Данные по промышленным секторам многих развитых экономик уже указывают на замедление активности. Кроме того, Пекин по-прежнему борется с коронавирусом, ужесточая карантинные меры, из-за чего возникает беспокойство относительно сокращения спроса.

"Перспективы (рынка меди) ухудшились. Экономика Китая с трудом восстанавливается, поскольку власти придерживаются политики нулевой терпимости к коронавирусу, а ужесточение денежно-кредитной политики в США и других странах сказывается на потребителях", — отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

"Продажи связаны с необходимостью сократить позиции (по меди) перед периодом летних отпусков. Кроме того, макро-хедж-фонды, которые покупали медь в ходе ралли, теперь начинают сомневаться в перспективах этого металла на фоне надвигающейся рецессии", — добавил эксперт.

Любое усиление спроса со стороны Китая незамедлительно повлечет за собой стабилизацию цен на медь, полагают аналитики ANZ, принимая во внимание тот факт, что запасы многих цветных металлов находятся вблизи многолетних минимумов. Более того, трейдеры на LME держат самую большую с 2015 года чистую короткую позицию по фьючерсам не медь, согласно данным Marex Analytics. Подобное неравномерное позиционирование может спровоцировать стремительное укрепление котировок, если медведи на рынке меди будут вынуждены закрыть свои позиции.

И все же динамика меди сигнализирует не только о негативных перспективах. Снижение цен сопряжено с некоторым ослаблением инфляционного давления, а значит, ФРС может завершить цикл повышения ставок раньше, чем ожидалось.