МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин использует три важных козыря, позволяют ему эффективно выстраивать политическое взаимодействие с Западом на фоне конфликта на Украине, утверждает немецкий журнал Focus. В Германии допустили отмену занятий в школах и вузах из-за дефицита газа

В числе козырей, позволяющей российским властям оказывать давление на западные страны, указываются газ, мирные переговоры и партнеры Москвы. Издание констатирует, что Запад угодил в "тройную ловушку", тогда как дипломатическая и экономическая изоляция России провалилась, и Москва оказалась в тактически выгодной позиции.



Как пример провала изоляции России Focus называет встречу "Большой двадцатки", показавшую, что не все страны-члены G20 критикуют Москву и спецоперацию на Украине. Вместе с тем отмечается зависимость государств Евросоюза от поставок российских энергоресурсов.