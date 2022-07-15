МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам первого полугодия 2022 года снизился на 0,7%, составив 21,04 триллиона юаней (3,12 триллиона долларов), розничные онлайн-продажи выросли на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6,3 триллиона юаней (934,4 миллиарда долларов), свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро страны. В Китае уверены, что за новые санкции против России ответит весь мир

Розничные продажи в городах за отчетный период упали на 0,8%, составив 18,27 триллиона юаней (2,7 триллиона долларов). Продажи в сельской местности снизились на 0,3% — до 2,77 триллиона юаней (411,2 миллиарда долларов).

Розничные онлайн-продажи физических товаров выросли на 5,6% в годовом выражении, составив 5,45 триллиона юаней (808,15 миллиарда долларов). Розничные онлайн-продажи продуктов питания, одежды и товаров широкого потребления выросли на 15,7%, 2,4% и 5,1% соответственно.

Отдельно в июне объем розничных продаж потребительских товаров вырос на 3,1% по сравнению с июнем 2021 года — до 3,87 триллиона юаней (574,5 миллиарда долларов).

По итогам 2021 года объем розничных продаж в Китае вырос на 12,4%, составив 44,082 триллиона юаней (6,93 триллиона долларов). Рост розничных онлайн-продаж составил 12%, достигнув 10,804 триллиона юаней (1,7 триллиона долларов).Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам первого полугодия 2022 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.

Отдельно в июне 2022 года показатель вырос на 3,9% в годовом выражении и на 0,84% по сравнению с предыдущим месяцем.

Объем производства в добывающей промышленности вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей — на 2,8%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 3,9%. Объем высокотехнологичного производства вырос на 9,6%.

Отмечается, что производство автомобилей на новых источниках энергии и солнечных панелей выросло на 111,2% и 31,8% соответственно, производство промышленных роботов сократилось на 11,2%.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.