МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сделал предупреждение Западу, напомнив о "катастрофических" последствиях санкций на мировом энергетическом рынке, пишет обозреватель Yahoo News Japan Такахидэ Киути. Foreign Policy: худший энергетический кошмар Европы начал сбываться

Пока страны Евросоюза активно обсуждают возможность ограничения цен на российскую нефть, Путин уже предупредил их, что Москва готова ответить на любые дополнительные меры. Он также подчеркнул, что антироссийские санкции нанесут Европе гораздо более сильный ущерб, чем самой России.

Такая риторика испугала страны ЕС и заставила их осознать, что в случае введения G7 дополнительных мер и ограничений цен на российскую нефть, Москва сократит свой экспорт энергоносителей. Это сразу же вызовет взлет мировых цен на нефть и нанесет непоправимый ущерб развитым странам.

Киути напомнил, что Международная энергетическая ассоциация (МЭА) также призвала европейцев готовиться к полному прекращению поставок российского газа этой зимой. 26 июля ЕС собирается провести заседание Совета министров транспорта, связи и энергетики для обсуждения плана действий на случай форс-мажора, чтобы обеспечить запасы сырья на зиму. Но если поставки российского топлива в ЕС будут полностью остановлены, то их будет трудно компенсировать за счет импорта из других регионов. Европу ждет суровая зима.

"Вероятность того, что в ближайшие 12 месяцев экономика еврозоны впадет в рецессию, теперь приближается к 50% и составляет 45%", — пишет журналист Yahoo News Japan.

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил страны ЕС о том, что их ждет рецессия, если Европа перестанет получать газ из России. Чиновник отметил, что вариант с прекращением поставок энергоносителя нельзя исключать. Согласно его прогнозу, ЕС ждет ухудшение всех макроэкономических показателей даже без отключения газа. В частности, ожидаемая инфляция составит 7,6%, а рост в еврозоне — 1,4%.

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