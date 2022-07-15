Оверчук рассказал о формировании единого расчетного пространства в ЕАЭС
Оверчук заявил о постепенном формировании единого расчетного пространства в ЕАЭС
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В ЕАЭС наблюдается процесс постепенного формирования единого расчетного пространства. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Потихоньку формируется единое расчетное пространство. Никто этот процесс не торопит. Потому что он должен развиваться естественно и сами экономоператоры должны приходить к этому", — заявил заместитель российского премьер-министра.
По словам Оверчука, страны-участницы ЕАЭС рассматривают возможность отказа от пересчетов валютных курсов с использованием валют третьих стран для формирования прямых пар между национальными валютами. Отмечается, что на сегодняшний день около 75% расчетов в рамках организации осуществляются в нацвалютах.
Кроме того, Россия и Белоруссия в 2021 году провели около 80% расчетов между странами шло в нацвалютах. Оверчук добавил, что расчеты за газ уже полностью переведены на российский рубль.
https://1prime.ru/world/20220715/837506376.html
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