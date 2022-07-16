Эр-Рияд и Вашингтон заключили 18 соглашений о сотрудничестве
Эр-Рияд и Вашингтон заключили 18 соглашений о сотрудничестве в различных сферах
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия и США подписали в ходе визита в королевство американского президента Джо Байдена 18 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в ряде сфер, включая энергетику, инвестиции и космос, передает саудовское госагентство SPA.
"Королевство Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки подписали 18 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в сферах космоса, инвестиций, энергетики, коммуникаций и здравоохранения в кулуарах визита президента США Джо Байдена в королевство", — говорится в сообщении агентства.
https://1prime.ru/world/20220716/837507899.html
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