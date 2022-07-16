МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия и США подписали в ходе визита в королевство американского президента Джо Байдена 18 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в ряде сфер, включая энергетику, инвестиции и космос, передает саудовское госагентство SPA. Саудовская Аравия откроет воздушное пространство для всех авиаперевозчиков

"Королевство Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки подписали 18 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в сферах космоса, инвестиций, энергетики, коммуникаций и здравоохранения в кулуарах визита президента США Джо Байдена в королевство", — говорится в сообщении агентства.